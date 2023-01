Leitor reclama de atendimento de telefonia

Mauro Sérgio de Almeida Júnior solicita auxílio para resolver problema de acesso de internet no seu celular da operadora Tim.

Reclamação de Mauro Sergio de Almeida Júnior: "Venho por meio desta mensagem pedir ajuda para o Jornal O Estado de São Paulo referente a um problema de conexão que tenho enfrentado com a operadora de telefonia Tim. Não consigo atendimento pela empresa de telefonia, por isso recorro ao jornal. Constantemente, a internet móvel pela rede 4G está caindo no decorrer do dia. Creio que seja um problema na rede da Tim, pois o problema ocorre com as outras pessoas que convivem comigo. É um absurdo isso ocorrer. Eu estou sem crédito, porém tenho um bônus de 3GB por 30 dias para utilizar. Desta forma, eu solicito uma solução para o problema apresentado. Espero que a empresa Tim resolva o quanto antes a minha situação para que eu possa usar normalmente o bônus de 3GB que tenho válido por um mês. Grato pela atenção desde já."

Resposta do Centro de Relacionamento com o Cliente da Tim: "O Centro de Relacionamento com o Cliente da Tim tentou diversas vezes contato com o Sr. Mauro Sérgio de Almeida, mas não obteve êxito. Para que o mesmo fique ciente, foi verificado que não há problema nos dados móveis, pois o mesmo não consegue utilizar porque não tem pacote de dados/oferta ativos no momento. Para informações sobre a operadora, basta acessar o site da empresa (www.tim.com.br) ou entrar em contato com o Centro de Relacionamento com o Cliente, discando *144 do próprio celular ou 1056 de qualquer telefone. O Centro de Relacionamento com o Cliente da Tim permanece à disposição para mais esclarecimentos sobre o assunto."

