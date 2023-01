Leitor reclama de atraso na entrega de produto

Alberto Helzel Júnior comprou uma mercadoria pelo site do Ponto Frio, mas a empresa não realizou a entrega no prazo combinado.

Reclamação de Alberto Helzel Júnior: "Fiz uma compra de um soundbar da Samsung no Ponto Frio. Fiz meu pedido pelo site da empresa, que me indicou uma data para a entrega. O produto não foi entregue, mas a Transportadora VVLog Logística Ltda informou que houve uma tentativa de entrega, o que seria impossível, pois a portaria funciona 24 horas. O site, depois, informou ter havido entrega, o que também não ocorreu. O SAC do Ponto Frio é péssimo, pois não responde, não confirma o recebimento da reclamação e ninguém te atende. O site chega até a informar um telefone de contato, mas nada. Mesmo os vendedores do site e da loja dizem que não podem te ajudar. Péssimo atendimento ao consumidor, falta de estrutura, compromisso e profissionalismo."

Resposta do Ponto Frio: "O pedido foi enviado. Orientamos o cliente sobre o prazo de entrega. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos sobre o caso. Para consultas, informações e serviços transacionais, ligue para 3003 3030 (capitais, regiões metropolitanas e chamadas de celular) ou 0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo). O atendimento é de segunda a sábado, das 6h às 22h. Para reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 724 4845 - todos os dias, 24h por dia. Caso não fique satisfeito, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011 - em dias úteis das 9h às 18h. Deficientes auditivo/fala: 0800 724 4838 - todos os dias, 24h por dia."

