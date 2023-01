Leitor reclama de cancelamento de bilhete único preferencial

João Fábio Mariotto Toniolo pede auxílio para resolver problema com seus dois cartões do Bilhete Único Especial Idoso bloqueados pela São Paulo Transporte (SPTrans).

Ilustração.

Reclamação de João Fábio Mariotto Toniolo: "Sou arquiteto, professor e tenho 66 anos. Neste ano, tive dois cartões do Bilhete Único Especial Idoso bloqueados pela São Paulo Transporte (SPTrans). O primeiro foi substituído prontamente, mas quando me dirigi a um posto de atendimento da SPTrans para solicitar o desbloqueio do segundo cartão ou sua substituição, fui informado que o motivo do bloqueio foi "uso excessivo". Diante disso, pergunto à SPTrans: o direito de passageiros preferenciais ao transporte público gratuito é limitado? Em caso positivo, qual é esse limite e qual o dispositivo legal que regulamenta tal limitação? Caso contrário, qual o objetivo dessa atitude que força funcionários de estações e de ônibus a exercerem sem remuneração o papel de fiscais da SPTrans à custa de constrangimento e desconforto àqueles que, da mesma forma que os que pagam suas passagens, merecem tratamento digno? Obs. Ainda não recebi a terceira via do cartão, mesmo depois de vencido o prazo de 30 dias para sua entrega. Agradeço a ajuda, desde já, para que meu caso seja o quanto antes resolvido."

Resposta da SPTrans: "A SPTrans informa que o novo Bilhete Único Especial Idoso do munícipe será entregue em sua residência em aproximadamente 10 dias, uma vez que o cartão anterior foi bloqueado em 20 de junho por ter sido utilizado diversas vezes, no mesmo dia e local. Sobre a identificação de uso inadequado, o setor responsável da SPTrans entrou em contato com o sr. João Fábio para prestar os devidos esclarecimentos. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.