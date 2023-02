Leitor reclama de ciclovia na Vila Mariana

Saint-Clair Cavenaghi Jr reclama de ciclovia na Avenida Engenheiro Luís Gomes Cardim Sangirardi, na Vila Mariana, na zona sul da cidade, que aumenta risco de acidentes na região.

Foto: Pixabay

Reclamação de Saint-Clair Cavenaghi Jr: "A Prefeitura de SP implantou uma ciclovia na Avenida Engenheiro Luís Gomes Cardim Sangirardi, na Vila Mariana, na zona sul da cidade. Metade da avenida é utilizada por inúmeros Centros de Formação de Condutores (auto escolas) para prática de direção e baliza. Com metade da via ocupada pelas autoescolas e a outra faixa reduzida pela faixa de bicicletas, houve perigoso estreitamento, pondo em risco motoristas, pedestres, ciclistas e condutores aprendizes. Solicitamos pelo Portal 156, em 21 de setembro do ano passado, que fosse determinada a retirada das autoescolas para outro lugar, devolvendo um pouco de trafegabilidade à avenida. Nosso pedido está em análise e, com análise em atraso. Reclamamos com a ouvidoria sobre o atraso, dada a insegurança instalada pela Prefeitura de São Paulo. Nossa reclamação foi indeferida. Aos sábados e domingos, veículos são estacionados dos dois lados das faixas, junto ao meio-fio e junto à ciclovia. Às sextas-feiras, há feira livre em metade da avenida. Aí, a ciclovia vira feira, estacionamento de caminhões, sala de aula de auto escola, tudo junto e misturado."

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), afirma que, diante do relato do munícipe, uma equipe da Gerência de Engenharia de Tráfego, responsável pela região da Av. Eng. Luís Gomes Cardim Sangirardi, fará uma análise da situação da via com foco na preservação da segurança. Concomitantemente, a CET irá notificar o DETRAN-SP para que avalie o pedido do solicitante em relação à prática de direção executada pelas autoescolas no local."

