Leitor reclama de defeito de ar condicionado

Osório Pinheiro Sobrinho afirma que comprou no ano passado duas condensadoras de ar condicionado da marca LG na empresa Uniar Comércio. Desde então, um dos produtos apresenta defeito. Ele pede solução para seu caso.

Foto: Pixabay

Reclamação de Osório Pinheiro Sobrinho: "Eu venho aqui fazer um apelo enquanto consumidor. Comprei na empresa Uniar Comércio duas condensadoras de ar condicionado da marca LG. A compra foi feita mais precisamente na loja Str da Rua Cidade Nova, 128, na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. Eu paguei 100% no momento da compra realizada no ano passado. Já na entrega, meados de maio de 2022, vimos que uma das condensadoras não funcionava direito e o ar não refrigerava. Feito o registro, a Uniar foi quatro vezes ao meu endereço e não conseguia dar uma solução. Em dezembro do ano passado, já na quinta visita, um técnico da própria empresa finalmente descobriu que o aparelho estava furado (na serpentina) e o gás estava vazando. Desde então, venho buscando uma solução, pois paguei para ter uma máquina nova e funcionando, ao contrário, recebi uma danificada e sem condições de uso. Como pode acontecer isso? Um desrespeito imenso com o consumidor. Os consumidores precisam ser alertados sobre isso. Nós pagamos caro pelos produtos e temos uma lei que nos protege. Não podemos ser tratados com tamanho descaso. Enfim, peço que me auxiliem, pois gostaria apenas de ter pelo que paguei, nada mais."

Resposta do Grupo Uniar/Str: "Foi agendada com o cliente a instalação da máquina, que foi reparada e está funcionando corretamente. A garantia do fabricante para a compra já está fora conforme a lei, mas o Grupo Str está dando atendimento e suporte. Desta forma, foi agendada e acordada com cliente a instalação. O cliente poderá acompanhar e será feito testes na infraestrutura e tubulação."

