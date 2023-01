Leitor reclama de defeito em semáforo

Regina Aparecida Pereira cobra conserto em semáforo da esquina da Rua Líbero Badaró, 425, com a Rua Miguel Couto, no centro da cidade de São Paulo.

Reclamação de Regina Aparecida Pereira: "Gostaria de alertar sobre o semáforo na esquina da Rua Líbero Badaró, 425, com a Rua Miguel Couto, no centro da cidade de São Paulo, que está com defeito. O mesmo está demorando muito para fechar e as pessoas estão atravessando com o sinal aberto, gerando muito perigo. Seria muito bom uma análise da situação em razão dos riscos que os pedestres estão correndo com o defeito na sinalização semafórica."

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): "Em atendimento à reclamação sobre a demora em fechar do semáforo localizado na esquina da Rua Líbero Badaró, 425, com a Rua Miguel Couto, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que vistoriou o local e revisou a programação, com melhoria das condições de segurança e fluidez viárias. O ciclo atual é de 130 segundos, com 7 segundos de verde para o pedestre e 13 segundos de vermelho piscante (tempo que o pedestre que já houver iniciado a travessia no verde poderá conclui-la com segurança). Importante salientar que os tempos semafóricos são dimensionados de acordo com a demanda média dos fluxos de veículos e pedestres. Pode haver situações de ociosidade quando o fluxo ficar abaixo da média dimensionada, o que, eventualmente, pode dar a sensação de demora no atendimento das demandas. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos. Como falar diretamente com a CET? Pelo telefone: no número 156 (opção 1), da Central SP 156. Pessoalmente: Com agendamento prévio (retomada do atendimento - Decreto 60.336/2021 - Rua Barão de Itapetininga, 18 - Centro - São Paulo. Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h."

