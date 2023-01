Leitor reclama de defeito em telefones públicos

Marcelo Cioti se queixa que dois telefones públicos em Atibaia, na região metropolitana de São Paulo, estão quebrados. Usuários, que não têm celular, dependem dos equipamentos.

Reclamação de Marcelo Cioti: "Gostaria de pedir auxílio sobre uma queixa. Eu tenho uma reclamação sobre a Vivo referente a um telefone público roxo que está com seu fone mudo e o gancho quebrado. Ele fica no Terminal Rodoviário de Atibaia, região metropolitana de São Paulo, no setor de embarque em frente ao guichê da Sou Atibaia Ônibus. O número do telefone é (11) 4413-9025. Quero acrescentar minha reclamação sobre a Vivo que o telefone público que fica na Praça Pedro de Toledo, no centro de Atibaia, em frente ao Supermercado Nagumo, também está quebrado. Quem não tem celular, infelizmente, ainda depende do telefone público."

Resposta da Vivo: "A Vivo informa que os telefones públicos foram reparados, conforme solicitado pelo usuário do serviço, Marcelo Cioti. A Vivo tem como estratégia ter o cliente no centro de suas decisões, mesclando metodologias e promovendo a melhor experiência do cliente com ações "de fora para dentro da empresa". Com um programa de digitalização envolvendo diversas áreas, a empresa tem como objetivo potencializar a experiência no ciclo de vida do cliente, adaptar às suas novas expectativas e antecipar suas necessidades a partir da criação de uma proposta de valor digital, da automatização de processos e da transformação de redes e sistemas.Além disso, tem investido fortemente em canais eletrônicos e oferece aos clientes o app Vivo, um grande hub para que o cliente solicite demandas comerciais e de atendimento de forma simples e rápida. Em redes sociais, a Vivo mantém um bot no Messenger no Facebook, que permite que a Aura (sua inteligência artificial) atenda aos clientes. A companhia também conversa com seus consumidores por meio de seu site www.vivo.com.br, da central telefônica 10315 (fixa) e *8486 (móvel), e das lojas físicas e do SMS."

