Leitor reclama de demora para receber produto

Abraham Tudisco Santiago afirma que realiza compra pelo site da Shopee, no entanto, a empresa não faz a entrega de seus produtos.

Reclamação de Abraham Tudisco Santiago: "Peço ajuda para resolver alguns problemas relacionados com compras feitas pelo site da Shopee. A Shopee anuncia e vende mais barato, porém, não entrega o produto. Minha esposa comprou, por meio de pagamento feito por PIX, em 6 de outubro do ano passado, uma máquina de costura Singer hd6705, anunciada pelo valor de R$ 678. Esse produto, prometido para três dias úteis, após o pagamento, não foi entregue, mesmo após inúmeras trocas de mensagens com a empresa. Não é a primeira vez que a Shopee não cumpre com o prometido. Faço a compra e a empresa não entrega o meu produto. Peço ajuda para que meu caso seja solucionado. É um desrespeito com o consumidor. A empresa deve cumprir com a responsabilidade de entregar as mercadorias dentro do prazo de entrega, conforme acordado com seus consumidores."

Resposta da Shopee: "Referente à requisição do Abraham Tudisco Santiago, a Shopee informa que o reembolso do pedido foi efetuado. Já a compra da máquina de costura não foi concluída na plataforma da Shopee. Para segurança de nossos usuários, reforçamos que paguem suas compras apenas no marketplace. Em nota, a Shopee afirma que empenha os melhores esforços para garantir um ambiente confiável para consumidores e vendedores e está comprometida em proporcionar uma experiência de compra segura e agradável aos usuários. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

