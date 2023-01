Leitor reclama de falta de água por mais de uma semana

Gaspar Gasparian Filho mora na Rua Professor Álvaro Guerra, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Ele reclama de falta de água por mais de uma semana.

Reclamação de Gaspar Gasparian Filho: "Moro na Rua Professor Álvaro Guerra, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Gostaria de reclamar de falta de água por mais de uma semana. Eu colecionei protocolos de reclamação e mesmo assim não fui atendido pela Sabesp. Sempre, os atendentes me dão prazo de24 horas para solucionar o problema e nada de resolver. Da última vez, três técnicos até estiveram na rua e constataram que a ligação para a minha casa estava obstruída. Eles ficaram de retornar para resolver a situação e nada. No dia seguinte, novamente ninguém apareceu. Diante desta situação, eu e minha esposa precisamos ir para um hotel, pois assim não é possível ficar em casa. Inacreditável o descaso com o munícipe. E reforço que estou com minhas contas em dia com a empresa de abastecimento de água."

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): "A Sabesp informa que foi realizada, conforme solicitada, a manutenção no ramal de água do imóvel. O abastecimento está normalizado. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos. Para entrar em contato com a Sabesp, o munícipe tem os seguintes canais: região metropolitana de São Paulo: 0800-0119911, horário de funcionamento de segunda à sexta-feira das 7 às 21 horas. Para interior e litoral, o cidadão pode ligar para 0800-0550195, de segunda à sexta-feira das 7 às 21 horas,sábado das 8 às 17 horas e domingo das 10 às 16 horas."

