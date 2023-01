Leitor reclama de recapeamento indevido em via pública

Alessandro Augusto Vidal Caccia afirma que no dia 18 de novembro deste ano, os alunos do Colégio Parthenon, na Unidade Bom Clima, localizada em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, se reuniram para pintar a rua em frente à instituição de ensino (Rua Cônsul Orestes Correa, número 733, Bom Clima), realizando inúmeros desenhos relativos à Copa do Mundo do Catar. Para sua surpresa, poucos dias depois, no dia 1º de dezembro, foi levar seu filho no referido colégio e tal rua estava com o asfalto todo raspado, preparado para recapeamento.

Reclamação de Alessandro Augusto Vidal Caccia: "No dia 18 de novembro deste ano, os alunos do Colégio Parthenon, na Unidade Bom Clima, localizada em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, se reuniram para pintar a rua em frente à instituição de ensino (Rua Cônsul Orestes Correa, número 733, Bom Clima), realizando inúmeros desenhos relativos à Copa do Mundo do Catar. Para minha surpresa, poucos dias depois, no dia 1º de dezembro, fui levar meu filho no referido colégio e tal rua estava com o asfalto todo raspado, preparado para recapeamento. Ou seja, as pinturas realizadas pelos alunos com desenhos da Copa tinham sido destruídas. Fiquei sem entender, pois se tratava de rua sem nenhum buraco, em que não havia nenhuma necessidade de recapeamento (ao contrário de várias outras ruas e avenidas de Guarulhos, em que há inúmeros buracos, alguns bastante profundos, colocando os motoristas em risco). Foi um caso claro de obra desnecessária e eleitoreira (realizada em um local estratégico, perto de um colégio de classe média, em que há grande fluxo de pais de alunos e alunos - de se notar que só esse trecho da rua foi recapeado). Um verdadeiro desperdício de dinheiro público, pois, literalmente, recapearam uma rua em que não havia buracos, enquanto são inúmeras as ruas da cidade que não recebem a mesma atenção. É um episódio lamentável de má atuação do poder público."

Resposta da Prefeitura de Guarulhos: "A rua citada faz parte de um programa que prevê o recapeamento de cerca de 280 vias na cidade. Não é verdade que somente aquele trecho foi recapeado e nem que ela não necessitasse da obras. Toda a extensão da rua Cônsul Orestes Correa, incluída no programa justamente devido ao grande número de buracos e remendos, está sendo recapeada, atendendo a pedidos de moradores. As obras pararam nesta semana em virtude do grande volume de chuvas, mas devem ser concluídas nos próximos dias. Em relação aos desenhos alusivos à Copa, a Prefeitura lamenta, mas o cronograma de obras precisa ser cumprido."

