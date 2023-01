Leitor reclama de sinalização na zona oeste de SP

Cláudio A. Len reclama que a rua onde reside foi recapeada, mas não foram feitas as marcações de tráfego para os carros e, principalmente, não foi pintada a faixa de segurança de pedestres.

Reclamação de Cláudio A. Len: "Quero reclamar de um problema que venho enfrentando na região onde moro na cidade de São Paulo. Eu resido na Rua Dona Elisa Pereira de Barros, situada no Jardim Paulistano, na zona oeste de São Paulo. Minha rua foi recapeada há seis meses. No entanto, foi feita apenas a marcação da Zona Azul (logo na semana seguinte) entre a Rua Ibiapinópolis e a Avenida Brigadeiro Faria Lima, mas não foram feitas as marcações de tráfego para os carros e principalmente não foi pintada a faixa de segurança de pedestres na esquina da Rua Dona Elisa Pereira de Barros com a Avenida Brigadeiro Faria Lima. Trata-se de um cruzamento com elevado fluxo de pedestres e automóveis, e observo que o risco para os pedestres é enorme, o dia inteiro. Já falei com os técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), mas a faixa de pedestres nunca foi pintada. Peço que os órgãos responsáveis finalizem esta obra simples, para que nós pedestres sejamos protegidos de acidentes e atropelamentos. Como eu disse, já tentei reclamar e pedir ajuda, mas até o momento nada foi feito e a segurança dos pedestres está em risco."

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): "Em atenção à reclamação do leitor Cláudio Len, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que a via foi recapeada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A CET irá reiterar à concessionária a necessidade de recompor a sinalização horizontal nos trechos citados. Sobre a Zona Azul existente, a sinalização foi implantada pela Estapar logo após o recapeamento da via."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.