Leitor reclama de vias esburacadas em São Paulo

Carlos Eduardo Araújo cobra o conserto de via esburacada na região do Morumbi, na zona sul da cidade, assim como fiscalização para constatar a quantidade de buracos espalhados pela cidade.

Foto: Pixabay

Reclamação de Carlos Eduardo Araújo: "O que aconteceu com São Paulo? Há vários buracos nas ruas da cidade. Na Avenida Comendador Adibo Ares, na altura do 128, no Morumbi, na zona sul da cidade, tem uma cratera que supostamente foi arrumada. Será que só eu estou vendo a cidade esburacada? Já perdi um pneu por transitar em vias esburacadas. A região do Butantã e de Pinheiros estão entregues. Por lá, há vários buracos em vias muito movimentadas, o que pode aumentar riscos de acidentes, além de veículos danificados. Sugiro que seja feita uma fiscalização dos problemas com buracos."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), realizou uma vistoria na Avenida Comendador Adibo Ares e constatou a presença de buracos na via, que foram colocados na programação para receber o serviço de tapa-buracos. Na avenida foi localizado também um reparo feito pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que foi finalizado corretamente. A Prefeitura ressalta o empenho na operação tapa-buraco. Vale destacar que, hoje, o tempo médio para atendimento é de 10 dias, em 2017, era de 121. Apenas na região do Butantã, de janeiro até novembro deste ano, foram tapados 4.872 buracos. A população pode solicitar os serviços da Prefeitura por meio do Portal 156, no site: https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.