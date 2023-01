Leitor se queixa de plano de saúde

Marcos Nogueira Destro afirma que em maio deste ano, cancelou o seguro de saúde de sua empresa com a Amil. No entanto, mesmo sem utilizar, as cobranças continuam.

Reclamação de Marcos Nogueira Destro: "Em maio deste ano, cancelamos o seguro de saúde de minha empresa junto a operadora Amil, após infrutíferas negociações para redução de valores cobrados. Contratamos outro plano no mercado e, devidamente orientados, seguimos cada passo de forma a efetuar o encerramento do contrato de cobertura da Amil, segundo a Resolução 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Após a comunicação, não houve a utilização posterior de qualquer dos serviços oferecidos pela Amil. Optamos por este caminho justamente por nos isentar do pagamento incremental de outras duas mensalidades. No entanto, fomos surpreendidos pela cobrança adicional de tais mensalidades do plano pela Amil após nosso desligamento. A alegada inadimplência não se aplica, segundo a resolução da ANS citada. Tentamos negociar algumas vezes com a prestadora, que, não apenas, se mostrou irredutível, como também transferiu a cobrança destes valores a terceiros, expondo, inclusive, nosso CNPJ a órgãos de avaliação de crédito ao consumidor, como a Serasa Experian. Queremos encerrar imediatamente esta questão, livre de qualquer ônus."

Resposta da Amil: "A Amil informa que entrou em contato com o Sr. Marcos Nogueira Destro para esclarecimento acerca do aviso prévio estipulado no contrato."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.