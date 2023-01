Leitora cobra conserto de buracos em vias da cidade de SP

Simone Ferreira cobra, novamente, conserto de buracos em via movimentada. Segundo ela, o problema está na bifurcação da Avenida Deputado Dr. José A. Pinotti com a Rua Árvore da Judeia, na altura do número 319, no Parque Resid d'Abril, na zona leste de São Paulo.

Reclamação de Simone Ferreira: "Peço ajuda, mais uma vez, do jornal para resolver problemas de buracos em vias da cidade de São Paulo. Além de risco para pedestres, há também danos que podem ser ocasionados aos veículos, que distraidamente, passarem por buracos. Depois da bifurcação da Avenida Deputado Dr. José A. Pinotti com a Rua Árvore da Judeia, na altura do número 319, no Parque Resid d'Abril, na zona leste de São Paulo, para quem vai no sentido da Avenida Marechal Tito, há um buraco coberto com madeiras. Nesta via, passam muitos ônibus, carros, motos e caminhões. Está muito perigoso, por isso moradores pedem auxílio da reportagem para que o conserto seja realizado. Fica ainda mais perigoso durante a noite. Os motoristas que não observarem as madeiras no buraco podem acabar se acidentando e esbarrando nas madeiras que foram colocadas no buraco. Embora tenham sido colocadas por moradores para alertar os motoristas que passam pela região, acabam sendo também, mais um risco, na via. Desta forma, a solução mesmo é o conserto o quanto antes e de forma segura pela Prefeitura de São Paulo. Muito obrigada pela ajuda."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), vistoriou, recentemente, os endereços citados e os serviços de tapa-buraco estão programados para execução nos próximos dias. Os munícipes podem fazer solicitações de serviços de tapa-buraco nos canais de atendimento 156 (telefone, site https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal e aplicativo SP156 no iPhone e Android)."

