Leitora cobra da Sabesp limpeza de calçada de unidade da companhia nos Jardins

Reclamação de Denise Abdalla: “Gostaria de pedir ajuda do jornal. Há alguns dias, caiu parte de uma árvore na calçada da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) da Alameda Ministro Rocha de Azevedo caiu na calçada e a Sabesp nada faz para liberar e limpar a calçada, que aliás vive suja. Agradeço desde já e espero que a companhia tome as medidas necessárias para manter a limpeza da calçada.”

Resposta da Sabesp: “A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informa que realizou a limpeza da calçada.”

Posteriormente, a leitora disse que a limpeza das árvores foi realizada pela Sabesp. No entanto, ela cobra da companhia cuidado constante com a calçada localizada na Alameda Ministro Rocha de Azevedo, que não deve depender somente com o serviço de varrição realizado por funcionários da Prefeitura de São Paulo.