Leitora cobra fornecimento de água

Reclamação de Marina Barros: "Sou de Santo André, no ABC paulista, e estou há dias sem água e isso tem me causado inúmeros transtornos. Sem prévio aviso a situação é pior ainda. Quero que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) normalize o abastecimento da água o mais urgente possível. Sempre pago as contas em dia e solicito que o fornecimento também seja feito corretamente. É meu direito como cidadã e munícipe do Estado de São Paulo. Por isso, peço ajuda para que meu problema seja o quanto antes resolvido pela empresa de abastecimento."

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): "A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informa que vistoriou o imóvel na semana passada e constatou que o abastecimento de água está normalizado. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos. Antes de prosseguir com o atendimento, por favor, verifique se a falta de água é apenas no seu imóvel ou se os seus vizinhos também estão sem água. Veja se o registro do seu cavalete está aberto. Veja ainda se sai água da torneira de jardim ou da primeira torneira direto da rua, mas não tem água no interior do seu imóvel. Neste caso, pode haver algum problema interno como, por exemplo, um vazamento. O serviço de emergência atende pelo telefone 195, funciona 24 horas, atendendo aos casos emergenciais na Grande São Paulo. A ligação gratuita. A falta de água pode ocorrer por vários motivos. O telefone da central de atendimento é o 0800 055 0195 e o WhatsApp da Sabesp é o (11) 3388-8000."

