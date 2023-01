Leitora cobra limpeza de via após fortes chuvas

Silvia Albertinsky Moraes cobra limpeza, por parte da Prefeitura de São Paulo, após galhos de árvores tomarem rua da zona sul, depois de fortes chuvas.

Imagem ilustrativa. Foto: Pixabay

Reclamação de Silvia Albertinsky Moraes: "Não tenho conseguido contato com a Prefeitura de São Paulo pelo telefone 156 ou com a Defesa Civil pelo telefone 199, por isso, peço ajuda do jornal para tentar resolver esse problema enfrentado. Recentemente, após uma fortíssima chuva que caiu na cidade, vários galhos caíram nas calçadas e nas ruas. A situação ficou lastimável na Rua Diogo de Quadros, na Chácara Santo Antônio, na região de Santo Amaro, na zona sul da cidade. É urgente que, quando isso acontece, seja feito recolhimento desses galhos, que atrapalham a circulação de pedestres e de carros. Além disso, podem ainda provocar acidentes. O risco é ainda maior para idosos e crianças que podem se machucar com esses galhos. Peço ajuda para que a Prefeitura de São Paulo tome as devidas providências. Solicito a ajuda de vocês para o acionamento do serviço municipal. Agradeço desde já a atenção."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Santo Amaro, afirma que uma equipe foi até o local e fez o recolhimento dos galhos que se encontravam na calçada. No ano de 2022, a Subprefeitura Santo Amaro realizou a poda de 2.850 árvores na região, ao todo a SMSUB podou 147.531 na cidade. O munícipe pode solicitar serviços de zeladoria por meio do Portal 156, no site: https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

