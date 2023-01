Leitora cobra montagem de móveis planejados

Kátia Oliveira pede auxílio para que a empresa Albarossa Planejados agilize a finalização de montagens e ajustes de móveis planejados em sua residência.

Reclamação de Kátia Oliveira: "Gostaria de auxílio com relação a demora para que móveis planejados sejam concluídos. Faz mais de um ano e meio que venho tentando concluir o meu projeto residencial, mas sem sucesso. No início também atrasaram a entrega. Ainda há ajustes a serem feitos. No dia 5 de outubro fechei um complemento com a promessa de vinte dias úteis para a instalação e nada. Cada dia é uma desculpa nova. Na semana passada, ficamos desde às 9 horas esperando o supervisor, que só chegou às 11h30. Isso porque insisti muito. E, mais uma vez, ele disse que o montador não iria. É lamentável a forma com que tratam os clientes. Realmente, estou cansada de ter que ficar implorando para ser atendida. Perdemos dias e dias de trabalho esperando. Uma falta de respeito. Na hora de cobrar, eles sabem. Mesmo antes de finalizar meu projeto, quiseram que eu acertasse tudo, sob risco de ter meu nome negativado. Mas agora, eu pergunto, e a obrigação da empresa em me atender como cliente, entregando o que foi prometido? Realmente, não deveria ter pago tudo, pois não me entregaram tudo o que foi contratado. Lamento muito que tenham se submetido a pressionar moralmente uma cliente e não cumprir com o prometido. Um absurdo. A única coisa que peço é que meus móveis sejam montados corretamente. Como disse, já fiz várias reclamações e as promessas de que o técnico virá apenas continuam. É algo cansativo e preciso que tudo esteja em ordem na residência o quanto antes."

Resposta da Albarossa Planejados: "A montagem será finalizada, assim como as modificações solicitadas. Conforme contato telefônico com a cliente, os montadores estiveram no local nasegunda-feira, 19, fazendo as prioridades de pendências anteriores já repassadas. Após, eles darão continuidade seguinte nos complementos solicitados."

