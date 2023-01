Leitora cobra serviço de zeladoria na zona leste de SP

Marilda Araújo cobra novamente da Prefeitura de São Paulo a limpeza da escadaria da Rua Humberto Dantas, na Vila Constância, na zona leste da capital paulista, que dá acesso a Avenida São Miguel, via principal, porque há muito lixo na escadaria e na calçada.

Reclamação de Marilda Araújo: "Novamente, recorro ao jornal para pedir socorro a este problema que persiste. É praticamente impossível transitar pela escadaria da Rua Humberto Dantas, na Vila Constância, na zona leste da capital paulista, que dá acesso à Avenida São Miguel, via principal, porque sempre há muito lixo na escadaria e na calçada. Não somente sacos de lixo, mas também entulho e fezes humanas. O serviço de varrição passa, mas não limpa neste local. E com as chuvas, o matagal está cada vez maior. É preciso alguma obra de revitalização para tirar esse matagal e melhorar também a aparência da escada para que não fique com ar de local abandonado e sirva de sanitário ou espaço para consumo de drogas. Moradores antigos e idosos precisam usar a escada e é constrangedor ver tudo isso. O paredão ao fundo também poderia ser pintado. Está tudo tão abandonado e pagamos tão caro de IPTU".

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras: "A Secretaria Municipal das Subprefeituras, por meio da Subprefeitura Ermelino Matarazzo, informa que uma equipe foi ao local na tarde de quinta-feira, 12, e realizou a limpeza da escadaria e a roçagem do mato. A limpeza acontece a cada 15 dias e o serviço de jardinagem é realizado mensalmente. De janeiro a dezembro de 2022, a Subprefeitura Ermelino Matarazzo cortou 2.372.780 metros quadrados de mato/grama e realizou o plantio e replantio de 4.810 mudas ornamentais em canteiro. O munícipe pode solicitar serviços de zeladoria por meio do Portal 156, no site: https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.