Leitora contesta cobrança indevida por compra realizada pela internet

Liliana M M Rodrigues afirma que realizou uma compra parcelada pelo Mercado Livre. No entanto, recentemente, mesmo após ter pago quase toda a compra, recebeu mensagem dizendo que deve pagar valor integral porque a empresa de cartões estava contestando o pagamento.

Reclamação de Liliana M M Rodrigues: "No início do ano, eu efetuei uma compra no Mercado Livre no valor de R$ 169,69 parcelada em 12 vezes pelo cartão Itaucard adicional. A compra foi aprovada e recebida de acordo com nota fiscal. Como cliente antiga do cartão de crédito, eu iniciei o pagamento das parcelas em fevereiro de 2022, conforme valor aprovado pelo cartão e pelo site de compras do Mercado Pago. Acontece que no fim de outubro de 2022, eu recebi uma solicitação de cobrança do Mercado livre dizendo que eu deveria pagar o valor da compra integralmente por ter a empresa de cartões estava contestando. Em resposta, apresentei o campo da fatura paga desde a primeira parcela (fevereirode 2022) até a parcela de dezembro deste ano. Fiz isso para provar que não houve contestação do valor e tão pouco da compra, uma vez que as parcelas foram lançadas e pagas nas datas corretas e subsequentes. O Mercado Livre não aceitou a prova da fatura e tão pouco a minha alegação que não houve contestação do valor e suspendeu a minha conta no aplicativo. Conforme o descritivo do ocorrido e os documentos comprobatórios, venho demonstrar a má fé desta empresa e o constrangimento moral explícito a que fui exposta uma vez que não houve o acolhimento e o aceite da minha alegação e tão pouco das provas de pagamento apresentadas através da fatura do cartão de crédito, mantendo, pela representante da empresa Mercado Livre, as várias e insistentes cobranças para eu efetuar novo pagamento do valor integral após 10 meses da compra aprovada e recebida. Como assinante há quase 30 anos deste renomado jornal e conhecedora do respeito ao cidadão e ao consumidor do Estadão, venho solicitar a intervenção positiva junto ao Mercado Livre e ao Mercado Pago para a resolução deste equívoco e cessação em definitivo deste constrangimento."

Resposta do Mercado Livre: "O Mercado Livre informa que está aguardando dados da cliente, a serem enviados pela mesma, para seguir com a análise do caso. A empresa fica à disposição."

