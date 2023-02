Leitora enfrenta dificuldade para renovar Cartão de Estacionamento do Idoso

Maria Cecília Siqueira Cunha Padula afirma que solicitou a renovação do Cartão de Estacionamento do Idoso pelo Portal SP 156, mas não consegue imprimir o documento.

reference

Reclamação de Maria Cecília Siqueira Cunha Padula: "Fiz minha renovação do Cartão de Estacionamento do Idoso pelo Portal SP 156 e recebi um e-mail de confirmação de finalização do processo, com um número de protocolo. Antigamente, era enviado pelos Correios. No entanto, agora é necessário imprimir o cartão em casa. Ocorre que o Portal SP 156 não carrega a imagem do cartão, pois ao clicar no ícone da impressão a página não sai do lugar. O "chat" não ajuda, pois dá sempre a mesma sugestão, com referência a pop-up. Não há um número de telefone para contato visível no portal. Há mais de uma semana tento imprimir meu cartão sem sucesso."

Resposta da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): "A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), informa que a renovação do cartão do idoso, trata-se de uma nova solicitação que pode ser feita em até 60 dias anteriores à data de vencimento, por meio do Portal SP 156. O cartão está disponível para impressão a qualquer momento por meio do Portal SP 156. O interessado deverá efetuar o login ou se cadastrar no Portal 156. O cartão deverá ser impresso em folha branca A4, devendo ser dobrado no tracejado de forma que as regras de utilização fiquem no verso da credencial, podendo ser plastificada para durabilidade. A CET informa ainda que a solicitação da autorização especial é realizada por meio do Portal SP156. Após deferimento, a impressão da autorização especial é realizada por meio do portal."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.