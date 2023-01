Leitora reclama de aplicativo de entregas

Carlos Frederico Barbosa Bentivegna cobra estorno do Rappi em razão de entrega que foi realizada incorretamente pelo aplicativo.

Reclamação de Carlos Frederico Barbosa Bentivegna: "Fiz uma compra no Saint Marché pelo aplicativo Rappi no valor de R$ 153. O entregador veio à minha casa e deixou uma garrafa de coca-cola sem qualquer nota fiscal no local, com uma colaboradora. Entrei em contato pelo App do Rappi e eles pediram sinceras desculpas, admitiram o erro e me deram R$ 7 de créditos para a próxima compra. Inconformado, tentei argumentar que eu sofri um prejuízo de aproximadamente R$ 160, mas o caso já se encontrava "solucionado" no App e não havia mais qualquer possibilidade de seguir escrevendo. Muito descontente, fiquei vasculhando o aplicativo e consegui escrever numa aba destinada a denúncia de trabalho infantil para que me dessem atenção. Consegui. Expliquei novamente o caso e o operador, ao fim e a cabo, me ressarciu (prometeu fazê-lo em alguma das próximas faturas de meu cartão) a quantia de R$ 130 (relativa apenas aos produtos, descontada a taxa de serviços deles e a entrega). Ou seja, o consumidor do Rappi tem de pagar taxa e transporte para tomar golpes, sendo que a empresa transfere para ele o seu risco comercial advindo da culpa de seus maus entregadores. Saldo: prejuízo de pouco mais de R$ 30 e a decisão de não mais me utilizar do Rappi, quer do Saint Marché Rebouças, para quem liguei, mas que se exime de qualquer responsabilidade."

Resposta do Rappi Brasil: "O Rappi Brasil lamenta o ocorrido e informa que já entrou em contato com o cliente e solucionou o caso. Permanecemos à disposição para outras informações."

