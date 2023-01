Leitora reclama de assistência para automóvel

Marina Barros se queixa de demora para ser atendida pelo serviço de guincho da Azul Seguros.

Reclamação de Marina Barros: "Eu contratei um seguro de automóvel pela Azul Seguros. Já na primeira vez em que eu solicito o serviço para guincho, para atendimento no bairro em que eu moro, já estou tendo problema. A espera pelo guincho é de duas horas. Eu não posso esperar tudo isso. Quero uma solução por parte da Azul Seguros pelo motivo de tanta demora."

Resposta da Azul Seguros: "A mensagem foi encaminhada para a ouvidoria para avaliação do caso. Para dúvidas, solicitações e esclarecimentos, o consumidor pode entrar em contato com a Azul Seguros, uma empresa do grupo Porto Seguro. Pelo Whatsapp, é possível contar com atendimento 24h, 7 dias por semana, para acionar guincho (pane e sinistro), chaveiro, troca de pneu, troca de bateria, boletos, pagamentos e acompanhamento do seu processo de sinistro. Para todo o Brasil está disponível o número de Whatsapp:(21)3906-2985. Sinistros e assistência 24h: Para abertura de aviso, informações sobre o andamento do processo e assistência 24h: Capitais e grandes centros: 4004 3700, outras regiões 0300 123 2985 e 0800 703 0203. Para o Mercosul, o número que está disponível é o +55 (11) 3366 2986. Atendimento pelo SAC: 0800 703 1280, para todo o Brasil. Em caso de deficientes auditivos, o número é o 0800 727 8736. A ouvidoria corporativa também analisa casos solucionados de forma insatisfatória, segundo o cliente, pelo serviço de atendimento ao cliente: 0800 727 1184, para todo o Brasil. E no caso de deficientes auditivos, o número é o 0800 727 8736."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.