Leitora reclama de barulho provocado por obras

Clara Kassab reclama de barulho provocado por obra da Prefeitura de São Paulo que começa durante a noite e percorre madrugada. Ela considera total falta de respeito com os moradores da região.

Foto: Pixabay

Reclamação de Clara Kassab: "Há um ano, eu fiz uma reclamação sobre obras da Prefeitura de São Paulo na rua onde moro. Agora grávida e com um filho pequeno as obras continuam. O barulho supera os decibéis permitidos por lei, e também estão fora do horário, já que as obras se iniciam às 22h30 e permanecem ao longo da madrugada. O barulho ocorre na Rua Aureliano Coutinho, bairro não apenas residencial, mas perto da Santa Casa e de uma casa de idosos, localizada na região central. É uma falta de respeito sem limites."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), afirma que o trecho citado faz parte do Programa de Conservação e Manutenção da Malha Viária da Cidade de São Paulo, na Rua Martinico Prado, com previsão de término ainda em janeiro de 2023. Vale ressaltar que conforme o Decreto n.º 60.581, que regulamenta o ruído de obras na cidade, as obras públicas estão excluídas da aplicação da lei de ruído, de acordo com o seu inciso II do art. 3. A SMSUB coordena o maior Programa de Conservação e Manutenção da Malha Viária da Cidade de São Paulo e, no momento, 28 trechos estão em andamento e outros sete a iniciar, totalizando uma área de mais de 700 mil m² de recapeamento. Somando as áreas já concluídas e as novas vias contratadas, o programa de recapeamento já ultrapassou a marca de 2,1 milhões de metros quadrados. Desde o dia 20 de junho, 44 trechos foram finalizados, correspondente a uma área de mais de 1,5 milhão de m². Importante ressaltar que, após o serviço finalizado pelo programa de conservação e manutenção da malha viária, as vias entram no cronograma da CET para sinalização. O recapeamento em curso na cidade usa as tecnologias da informação e de engenharia para diagnosticar as condições e os problemas nas vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior como o SMA (Stone Matrix Asphalt, composto por polímero e fibra). Essa mistura é utilizada na Europa em países como a Alemanha, Suécia e Inglaterra, sendo mais resistente à fadiga. As informações sobre o programa são compiladas e atualizadas em tempo real no Portal: https://recape.prefeitura.sp.gov.br/recape/."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.