Leitora reclama de cobertura de plano de saúde

Lourdes Rodrigues Silva Antunes reclama que contratou o plano da SulAmérica, mas agora está descontente com mudanças na rede credenciada.

Reclamação de Lourdes Rodrigues Silva Antunes: "Eu tinha um plano de saúde e alterei para a SulAmérica, porque o anterior faliu e eu gostaria de continuar meu tratamento de câncer, diagnosticado desde 2007, no Hospital ACCamargo. E também frequento a Clínica Oftalmológica São Paulo. Por isso, quando fui obter informações de planos, escolhi a operadora SulAmérica. Tive dois cânceres. O segundo foi diagnosticado em 2019. Ele foi mais agressivo, sendo que tive de fazer mastectomia. No caso da Clínica Oftalmológica São Paulo, já trato há mais de quinze anos lá. Eu tenho miopia elevada, glaucoma e desgaste da retina. Eu tive no meu plano atual 22% de aumento e me tratam como se o Plano Exato fosse de segunda classe. Eu pago R$ 3.180. E ainda assim indicam clínicas que não são similares. Preciso continuar os tratamentos onde faço as consultas. Eu tenho 84 anos e dificuldade para me locomover. Infelizmente, agora não permitem que eu faça meu tratamento no hospital, porque meu plano é Exato da Sulamérica, mas outros tipos de planos da Sulamérica continuam com atendimento normalmente. Peço ajuda para continuar meus tratamentos nos locais já de costume, até porque foi esse o motivo de ter escolhido contratar este plano da Sulamérica. É um desrespeito com clientes que tanto precisam do plano e sempre estão em dia com o pagamento."

Resposta da Sulamérica: "A SulAmérica afirma que prestou os esclarecimentos à beneficiária acerca da rede referenciada. A companhia se mantém à disposição pelos canais de atendimento."

