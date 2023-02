Casas Bahia fez cobrança indevida após cancelamento de compra, diz leitora

Rejane da Silva afirma que realizou uma compra pelo site das Casas Bahia. Como não recebeu o produto, ela cancelou a compra, mas está sendo cobrada por falta de pagamento.

Foto: Pixabay / Mediamodifier

Reclamação de Rejane da Silva: Venho pedir auxílio para resolver um problema de cobrança indevida que estou enfrentando com as Casas Bahia. Mesmo não tendo recebido o produto que comprei e cancelei, a empresa insiste em continuar com as cobranças. No dia 3 de novembro do ano passado, eu comprei nas Casas Bahia uma airfryer da marca Electrolux, por meio da loja virtual no carnê digital. No entanto, não recebi o produto como combinado. Desta forma, faltando um dia pra completar um mês, eu cancelei a compra. Guardei até o número de protocolo que me foi fornecido com relação ao meu atendimento. Eu cancelei a compra realizada porque o produto não foi entregue mesmo depois de 29 dias da compra. Eu não recebi até hoje o produto, mas eu estou sendo cobrada constantemente e até fui protestada por falta de pagamento. É um absurdo a empresa agir desta forma com seus consumidores. Gostaria de uma solução, por isso, estou recorrendo ao SP Reclama para solicitar que me ajudem a resolver este problema. Só quero que as cobranças indevidas sejam canceladas, pois eu já cancelei faz tempo a entrega da panela elétrica. Espero que a situação seja resolvida e conste no sistema das Casas Bahia."

Resposta das Casas Bahia: "Sobre o caso abaixo, o contrato mencionado foi cancelado e as cobranças e negativações, bloqueadas. A cliente foi orientada por e-mail. Para mais informações, o consumidor pode entrar em contato pela central de atendimento pelo telefone 4003-4336 (por este número é possível falar pelo WhatsApp). Para Rio de Janeiro e região, o cliente pode ligar para o telefone 0800 200 4336."

