Leitora reclama de entrega não realizada

Maria Helena De Souza Robyn reclama que comprou uma mercadoria pelo site da WestHome, mas não recebeu o produto no prazo combinado.

Reclamação de Maria Helena De Souza Robyn: "Peço ajuda para reclamar sobre a empresa WestHome que não cumpriu papel de entregar produto em data combinada com consumidor. Mesmo tentando contato com o atendimento, não fui ouvida. No dia 19 de outubro do ano passado, eu realizei uma compra pelo site da WestHome. Eles não cumpriram com o prazo da entrega do produto combinado. Embora eu já tivesse pago pela mercadoria, diante do desrespeito, eu pedi para a WestHome o cancelamento do produto. Eu também solicitei o estorno do valor pago pela mercadoria. Considerei muito desrespeito da empresa comigo, diante da situação. Eles não quiseram me atender nem resolveram meu caso. Depois, a empresa me prometeu entregar a compra somente em fevereiro deste ano, dizendo que é a conduta da empresa. Achei novamente absurdo e descaso. Como podem prorrogar por tanto assim o tempo para a realização de uma entrega ao seu consumidor? A lei do consumidor não é seguida por essa empresa. Por isso, eu reforço aqui que eu quero meu dinheiro de volta e o cancelamento da compra. Total falta de respeito e atendimento. Agradeço se puderem me ajudar com esta situação."

Resposta do suporte da WestHome: "Estamos na tratativa de resolução do seu caso para que o pedido seja entregue de forma devida. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos. Para mais informações, o consumidor pode entrar em contato pelo site ou pelo email atendimento@westhome.com.br das 9 horas às 17 horas de segunda a sexta-feira".

