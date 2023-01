Leitora reclama de excesso de buracos em vias da zona leste de SP

Aparecida Madruga pede auxílio para que buracos em vias de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, um deles com asfalto cedendo, sejam consertados pela Prefeitura de São Paulo.

Reclamação de Aparecida Madruga: "Gostaria de solicitar novamente ajuda para cobrar da Prefeitura de São Paulo o conserto de vários buracos em vias de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, que estão precisando urgentemente de reparo. Em um trecho, parece que o asfalto está cedendo. Moradores colocaram até pedaços de madeira para que motoristas não passem pelo buraco. É preciso consertar buracos na Rua Chapada, entre os números 90 e 250, e também buracos presentes na Avenida São Miguel, na altura no número 4.900, sentido de São Miguel Paulista. Além de causar danos aos veículos, também há risco de acidente em razão da necessidade de desviar desses buracos."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), informa que o buraco encontrado na Rua Chapada, onde há uma escada, se trata de uma erosão próxima ao Poço de Visita da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A concessionária foi acionada para realizar o reparo, por meio do Departamento de Controle e Cadastro de Infraestrutura Urbana (Convias). Ainda em vistoria na Rua Chapada e na Avenida São Miguel foram encontradas outras irregularidades na via que serão resolvidas com o serviço de tapa-buraco, realizado pelo Departamento de Zeladoria Urbana (DZU), até o fim da próxima semana. O serviço que em 2017 levava 121 dias para ser feito, hoje, em média, leva 10 dias. Vale ressaltar que na região de Ermelino Matarazzo foram tapados 620 buracos de janeiro até novembro deste ano. A população pode solicitar os serviços da Prefeitura por meio do Portal 156: https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.

