Leitora reclama de objeto encontrado dentro de garrafa de refrigerante

Bianca Lopez reclama que encontrou um objeto estranho dentro de uma garrafa pet da Coca-Cola que ela comprou e estava dentro do prazo de validade.

Reclamação de Bianca Lopez: " Eu gostaria de auxílio com relação a uma queixa envolvendo a empresa de bebidas Coca-Cola. No ano passado, eu fui tomar uma garrafinha pet de 200ml de um fardo de 12 unidades que havia comprado e percebi algo diferente. Na hora de tomar, eu senti algo estranho e, para minha surpresa, vi realmente algo estranho dentro da garrafinha. Eu estou no direito de reclamar porque as garrafas que eu comprei da Coca-Cola estão dentro do prazo de validade. Eu entrei em contato com a empresa para reclamar. Eu falei pelo chat da Coca-Cola com o atendente, mas eu senti um descaso por parte do atendimento, parecia que era uma reclamação corriqueira. Quiseram me dar a quantidade de Coca-Cola que sobrou do fardo que eu comprei. Não é pela questão da quantidade de garrafas, mas eu fiquei traumatizada com esse negócio que eu quase engoli. Precisamos divulgar, pois a empresa trata o cliente de qualquer jeito e isso é uma falta de respeito com o consumidor."

Resposta da Coca-Cola Femsa Brasil: "A Coca-Cola Femsa Brasil informa que realizou a troca da bebida, junto à consumidora. O produto coletado será enviado para análise de qualidade. Reforçamos que a fabricação e distribuição de nossas bebidas cumpre um rigoroso controle de qualidade, tendo todas as etapas acompanhadas por equipe técnica especializada. Estamos à disposição para mais esclarecimentos".

