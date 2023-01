Leitora reclama novamente de buracos em via da zona leste de SP

Aparecida Madruga afirma que a Prefeitura de São Paulo iniciou, mas não concluiu o serviço de conserto de buracos na Rua Chapada, na região da Ponte Rasa, na zona leste de São Paulo.

Reclamação de Aparecida Madruga: "Iniciaram o conserto do buraco que estava afundando, mas deixaram outros dois a poucos passos deste buraco que estava com madeiras. Um está localizado bem em frente ao número 261 e outro bem em frente ao 194."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), informa que a Rua Chapada receberá os serviços de tapa-buraco. No mesmo endereço, na altura do número 261, foi identificado uma erosão próximo ao Poço de Visita da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a concessionária foi notificada pelo Departamento de Controle e Infraestrutura Urbana (Convias) para realizar o reparo. Anteriormente, a Prefeitura de São Paulo havia informado que ainda em vistoria na Rua Chapada e na Avenida São Miguel foram encontradas outras irregularidades na via que serão resolvidas com o serviço de tapa-buraco, realizado pelo Departamento de Zeladoria Urbana (DZU). O serviço que em 2017 levava 121 dias para ser feito, hoje, em média, leva 10 dias. Vale ressaltar que na região de Ermelino Matarazzo foram tapados 620 buracos de janeiro até novembro deste ano.A população pode solicitar os serviços da Prefeitura por meio do Portal 156: https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156."

