Leitora volta a cobrar conserto de buracos em vias da cidade

Aparecida Madruga volta a cobrar a Prefeitura de São Paulo com relação ao conserto de buracos em vias de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, que estão precisando urgentemente de reparo.

Foto: Pixabay

Reclamação de Aparecida Madruga: "Gostaria de solicitar novamente ajuda para cobrar da Prefeitura de São Paulo o conserto de vários buracos em vias de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, que estão precisando urgentemente de reparo. A gente reclama, a Prefeitura de São Paulo vem realizar o serviço, mas sempre fica algo pendente. Em outro trecho, tem um cone em cima de um buraco. E há um também na altura do número 220. É preciso consertar buracos na Rua Chapada, entre os números 90 e 250. Além de causar danos aos veículos, também há risco de acidente em razão da necessidade de desviar desses buracos. É importante que seja feita uma vistoria completa na rua para que sejam verificados todos os buracos existentes."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), afirma que realizou uma vistoria na Rua Chapada e constatou a presença de buracos na via. O reparo será realizado em até 10 dias. Importante lembrar que, em 2017, o tempo médio de atendimento para as solicitações de tapa-buraco era de 121 dias. Vale ressaltar que apenas na região de Ermelino Matarazzo foi reparada uma área de 12.602,93 m² no último ano. Esses reparos contemplam 879 buracos, além de consertos asfálticos em guias e sarjetas (concordância). A população pode solicitar os serviços da Prefeitura por meio do Portal 156, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156."

