Leroy Merlin: leitor reclama de dificuldade de atendimento

Reclamação de José Rogério Cruz: “Em janeiro, eu comprei pelo site da Leroy Merlin um fogão cooktop da Brastemp mais a respectiva instalação. Ocorre que por duas vezes foi agendada a instalação, mas o instalador não compareceu. Não recebi qualquer informação ou justificativa da Leroy Merlin. Tentei ligar diversas vezes para falar pelo telefone 11 4020-5376, sendo que na opção (instalação) ninguém responde. Tentei igualmente pelo WhatsApp e nada consegui. Desejo receber meu dinheiro de volta, já que tive que contratar a visita da assistência técnica da Brastemp. Tenho certeza que somente com a intervenção do SP Reclama é que a Leroy Merlin irá solucionar o problema. Agradeço-lhe antecipadamente pela atenção.”

Resposta da Leroy Merlin: “A Leroy Merlin esclarece que entrou em contato com o cliente e efetuou a solicitação do estorno de seu pedido. O valor poderá ser visualizado entre a 1ª e a 2ª fatura subsequente à data do estorno de uma só vez, independentemente do número de parcelas escolhido na compra. Reforça, ainda, seu compromisso com a transparência, mantendo o canal de comunicação aberto com o cliente para quaisquer dúvidas.”

Posteriormente, o leitor informou que a empresa entrou em contato e realizou a devolução do dinheiro.