Limpeza de terreno da CPTM: Leitor cobra manutenção em imóvel

Sérgio Neves cobra limpeza em um terreno que fica na Rua Victorio Santim, altura do número 600, em frente ao EMEI Floriano Peixoto, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, que é de responsabilidade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Foto: Pixabay

Reclamação de Sérgio Neves: "Desde 2012 sou vizinho de um terreno que fica na Rua Victorio Santim, altura do número 600, em frente ao EMEI Floriano Peixoto, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, e até antes da pandemia a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) sempre fazia a manutenção deste terreno, com a limpeza do local, cortando a grama e cuidando da segurança também, mas desde que recebi um e-mail, do próprio Metrô, dizendo que a concessão deste local não era mais deles e sim da CPTM, nunca mais foi feito nenhum tipo de trabalho de conservação e já tem vegetação crescendo que já está ultrapassando a altura dos muros. É preciso que seja feita manutenção constante no terreno. Desde já agradeço."

Resposta da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM): "O terreno destacado é de responsabilidade da CPTM e está em processo de contratação para a realização da jardinagem do local."

Para entrar em contato com a CPTM: O Serviço de Relacionamento é responsável por acolher, cadastrar, tratar e responder às manifestações dos passageiros da CPTM. Você pode ligar gratuitamente para 08000550121. Também é possível realizar uma solicitação pelo site.

Ouvidoria: Esse tipo de atendimento é acionado em segunda instância, quando o cidadão-passageiro não se satisfaz com a solução que lhe foi apresentada pelos canais de atendimento. É um serviço oferecido aos passageiros como instrumento para o fortalecimento da cidadania, para receber sugestões, críticas, denúncias, elogios e também esclarecer dúvidas. Sua principal meta é viabilizar soluções para as demandas entre as relações. Neste sentido deve estabelecer canais de comunicação de maneira a facilitar o acesso dos interessados procurando agilizar as informações com transparência, integridade e respeito. Para mais informações ligue para o número (11) 3117-7094. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 8h às 17h.

