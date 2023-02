Lojas Renner: Leitora questiona que cartão da loja foi bloqueado indevidamente

Priscila de Oliveira Rodrigues afirma que seu cartão da Lojas Renner foi bloqueado indevidamente pela empresa.

Foto: Pixabay

Reclamação de Priscila de Oliveira Rodrigues: "Sou cliente das lojas Renner desde julho de 2022. Recentemente, eu fui fazer uma compra e no caixa descobri que o meu cartão foi bloqueado pela loja. Não entendi o motivo, pois não há nenhuma parcela em aberto. Entrei em contato com a loja e só me informaram que o bloqueio vai até março deste ano e depois eles analisariam se poderiam desbloquear. A loja não cumpriu com o artigo 14 do código de defesa do consumidor que diz que tem que avisar antes sobre o bloqueio. No dia, eu passei o maior constrangimento. Quero que eles resolvam e desbloqueiam o meu cartão, pois foi indevido e errado. Gostaria de apoio do jornal para tentar resolver o meu caso."

Resposta da Lojas Renner S.A: "A Lojas Renner S.A. afirma que entrou em contato com a cliente Priscila de Oliveira Rodrigues para realizar os devidos esclarecimentos. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

Como trocar ou devolver um pedido: Os produtos vendidos e entregues pela Lojas Renner virtual podem ser trocados ou devolvidos online ou em qualquer uma das nossas lojas físicas. Solicite a troca ou devolução online, acessando sua conta em nosso site ou aplicativo no menu Meus Pedidos, escolha o pedido que deseja devolver e em seguida use a opção Solicitar Devolução. Depois, é só escolher o item que deseja trocar e seguir as orientações da página.

Informações sobre o Cartão Renner Conheça a central de informações sobre o Cartão Renner, acessando o link. Se preferir, entre em contato por meio dos telefones: 3004 5060 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 073 6637 (demais localidades). O atendimento é 24 horas por dia, todos os dias. Comunicação em Libras via videochamada para Deficientes Auditivos ou de Fala Atendimento é de segunda a sábado, das 8h às 20h40.

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.