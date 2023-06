Magazine Luiza: leitor afirma que não recebeu indenização de seguro de celular

Antônio Torchio Júnior afirma que comprou um celular na loja Magazine Luiza. No mesmo dia, ele fechou um seguro para roubo e furto, por sugestão do vendedor. Ele teve o celular roubado, mas enfrenta dificuldade para receber a indenização.

Reclamação de Antônio Torchio Júnior: “Na qualidade de leitor deste jornal, venho por meio desta mensagem protestar contra o não pagamento de indenização de seguro contratado em agosto de 2022, cujo sinistro foi comunicado em novembro de 2022. Como cliente cativo da loja Magazine Luiza, no dia 26 de agosto de 2022, comprei um celular Smart Moto G22 e, na oportunidade, o vendedor me ofereceu um seguro de proteção contra roubo e furto, fechado com a empresa BNP Paribas Cardif (vigência entre 27 de agosto de 2022 à 27 de agosto de 2023). Em 27 de outubro de 2022, fui assaltado e o bandido roubou meu celular. Já enviei todos os documentos solicitados. Lembro-me que na época encontrei muita dificuldade de obter informações de como proceder para solicitar a indenização. Peço a intervenção deste jornal, no estabelecimento de relações de ajuda, lamentando, também no momento, o fato de a loja Magazine Luiza expor seus clientes a uma má prestação de serviço. Os trinta dias de análise já passaram há muito tempo. Eu enviei as informações solicitadas e recebi novamente um e-mail, informando que tinham recebido a documentação. Agradeço ao jornal do qual sou leitor há muito anos e me coloco à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.”

Leitor afirma que não recebeu indenização de seguro de celular. Foto: Pixabay

Resposta da loja Magazine Luiza: “Recebemos o retorno da área de atendimento especial do Magalu e o cliente receberá um novo aparelho celular. Já foi orientado pela equipe a ir a uma loja e finalizar o atendimento e retirar o produto.”

