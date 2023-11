Magazine Luiza: leitor reclama de celular não entregue

Henryk Bergmann afirma que comprou um celular pelo site da Magazine Luiza. Posteriormente, recebeu mensagem que o produto tinha sido entregue, o que não ocorreu.

Reclamação de Henryk Bergmann: “Em setembro deste ano, eu comprei e paguei mais de R$ 2,5 mil em um celular Samsung S22 em compra feita pelo site da Magazine Luiza. No mesmo dia, eu recebi mensagem informando que o celular havia sido entregue. Como eu não havia recebido o produto, em seguida, liguei para o SAC da Magalu informando isso. Eles pediram tempo para analisar e me enviaram a mensagem informando o nome de quem teria recebido o produto e foto do prédio. Acontece que o prédio onde resido tem somente 12 apartamentos, portaria remota, não tem nenhuma pessoa trabalhando na portaria e essa pessoa é totalmente desconhecida no local. A foto do prédio mostra o portão fechado, mas não a entrega do produto. Por que será que não fotografou a pessoa recebendo a mercadoria? Para completar, no dia da mencionada entrega, alguém contatou a portaria eletrônica do prédio e simulou alguma entrega da Magalu, mencionando nome e apartamento inexistentes. Tenho solicitado providências para me entregar de fato o celular ou me reembolsar do valor pago, mas nada acontece. Peço ajuda para solucionar este abuso por parte da Magalu que, em última instância, é responsável pela entrega do que vendeu.

Resposta da Magazine Luiza: “O time de atendimento especial nos retornou que o cliente já foi atendido com o estorno do valor pago. Qualquer dúvida, estamos à disposição.”

Posteriormente, em contato com o Estadão, o leitor disse que depois de 40 dias de espera, ele teve o dinheiro devolvido.

