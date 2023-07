Magazine Luiza: leitor reclama de não entrega de produto

Hildeberto Carlos Vannucchi afirma que realizou uma compra pelo site da loja Magazine Luiza, no entanto o produto não foi entregue como prometido pela empresa.

Reclamação de Hildeberto Carlos Vannucchi: “Eu comprei no Magazine Luiza uma TV Samsung para ser entregue no interior de São Paulo. Eu recebi uma mensagem que o produto seria entregue por uma loja parceira. Como não foi entregue no dia prometido, liguei para o serviço de atendimento da loja Magalu e me disseram que a entrega tinha sofrido atraso, mas que entrariam em contato com o parceiro e iriam me retornar. Não tive nenhum retorno. Liguei novamente para o atendimento e me disseram que a empresa parceira não localizou o endereço. Forneci todos os dados: rua, ponto de referência, entre outros. Eles disseram que em dois dias o produto seria entregue. Também não foi. Liguei novamente para o serviço de atendimento da loja Magazine Luiza e me disseram que eu deveria entrar em contato com a empresa parceira. Pedi o telefone da loja parceira e, por incrível que pareça, disseram que não tinham. Na mesma hora, pedi o cancelamento da compra, que foi efetuado e o comprovante recebido. Nunca vi absurdo igual. Fiquei extremamente chateado em razão da dificuldade que tive para resolver o meu problema. Que falta de respeito por parte da Magalu. Que desorganização é essa, meu Deus. Só quero ver quando a Magalu vai me reembolsar. Espero que, pelo menos, isso ocorra e com rapidez para zelar pelo nome da empresa.”

Leitor reclama de não entrega de produto. Foto: Pixabay/Mediamodifier

Resposta da Magazine Luiza: “O Magalu realizou o cancelamento da compra e estornou o valor para o cliente. O comprovante foi enviado pelo e-mail dele conforme solicitado.”

