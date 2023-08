Magazine Luiza: leitor reclama de panela elétrica entregue com defeito

Júlio Celeste Teshainer afirma que comprou uma panela elétrica pelo site do Magazine Luiza. O produto, segundo ele, veio amassado e com defeito em um dos botões.

Reclamação de Júlio Celeste Teshainer: “Peço ajuda para resolver um problema junto ao Magazine Luiza. Eu comprei uma panela elétrica da marca Riso para fazer arroz e legumes pelo site do Magazine Luiza pelo valor de R$224,63. A compra foi faturada por uma empresa parceira do Magazine Luiza. Até então, sem problemas. Mas quando recebi o produto, ele veio amassado e com o botão de controle deslocado, sendo impossível seu uso. Logo que percebi, eu reclamei para a empresa. O Magazine Luiza prometeu devolver o dinheiro pago e retirar o produto defeituoso em dois dias e até o presente momento nada foi feito. Não tive o ressarcimento nem foi feita a retirada do produto com defeito. Quero que Magazine Luiza devolva o valor que paguei e que retire o produto defeituoso, ressaltando que minha compra foi feita pelo site do Magazine Luiza. Agradeço desde já o Estadão pela ajuda.”

Resposta do Magazine Luiza: “O cliente foi atendido com o cancelamento da compra. O valor também foi depositado. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Leitor se queixa de produto entregue com defeito. Foto: Pixabay/Mediamodifier

Como funciona a política de troca e devolução?

Para produtos vendidos e entregues por Magalu: você pode solicitar a troca ou devolução do produto em até 7 dias corridos, a partir da data do recebimento do seu pedido. A troca pode ser pelo mesmo modelo do item, ou por um vale compras para utilizar em um item de sua preferência. Para mais informações, entre em contato pelo serviço de atendimento ao consumidor: 0800 310 0002.

