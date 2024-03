Magazine Luiza: leitora afirma que empresa não entregou TV como alega ter feito

Reclamação de Maria Wilma Rocca: “Somos assinantes do Estadão há vários anos, por isso venho agora pedir a ajuda de vocês para resolver um problema que está ocorrendo junto com a empresa Magazine Luiza. Comprei pelo site do Magalu uma TV Samsung LED 32″ no dia 23 de novembro do ano passado, com promessa de entrega em até dois dias úteis. Embora eles alegam que já entregaram o pedido, até hoje eu não recebi a minha encomenda. Já fiz todo tipo de reclamação ao estabelecimento, sempre tendo como resposta que iriam resolver o problema. Até agora nenhuma solução efetiva foi dada ao meu problema. Mas não deixaram de descontar o valor do meu cartão de crédito. Eu reclamei até pelo serviço de atendimento ao consumidor, assim como outros canais disponibilizados pelo Magazine Luiza. Até disse que se não resolvessem o problema, eu iria aos jornais e mídias sociais, mesmo assim nada. Por favor, o que mais podemos fazer? Gostaria de auxílio para que o meu caso fosse resolvido o quanto antes. Muito obrigada.”

Resposta do Magazine Luiza: “Em relação a este assunto, o setor de Atendimento Especial ao Cliente do Magalu já está em tratativas junto a área de logística da companhia e também com o cliente para a solução do caso o quanto antes. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Caso necessário, o leitor pode entrar novamente em contato.