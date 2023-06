Magazine Luiza: Leitora reclama de cobrança por produto que não foi entregue

Mirian Ramalho afirma que comprou um celular, mas o mesmo não foi entregue como combinado. Ela, no entanto, já começou a pagar as parcelas da compra realizada em cartão de crédito.

Reclamação de Mirian Ramalho: “Recorro ao jornal, pois não consigo receber um produto comprado e não entregue, conforme combinado. Eu fiz a compra de um celular Apple iPhone 14 Pro6,1″48 MP pelo Itaú Shop. No entanto, posteriormente, eu recebi uma mensagem que o pedido tinha sido vendido e seria entregue pelo Magazine Luiza. O pedido foi, em seguida, faturado. Eu recebi mensagem que o pedido foi entregue, contudo nunca recebi o produto. Enviaram um código de acesso para a nota fiscal, onde consta meu CPF, em nome de outra pessoa. Já entrei em contato com as empresas e o responsável é mesmo o Magazine Luiza, que é o fornecedor e também responsável pela entrega. No entanto, após inúmeras tentativas, não tive ainda retorno da empresa. Paguei parcelado no cartão. Estou sendo cobrada por um produto que não recebi. Eu perco horas ao telefone e ninguém resolve meu problema. Espero que consigam me ajudar.”

Leitora reclama de cobrança por produto que não foi entregue Foto: Pixabay

Resposta da Magazine Luiza: “A equipe de atendimento do Magalu entrou em contato com a cliente para as tratativas de solução, mas sem o CPF dela ou o número do pedido, não é possível localizar o caso, rastrear a entrega e outras demandas necessárias para poder ajudá-la. Ela respondeu ao contato da equipe se negando a compartilhar os dados e qualquer tipo de informação em relação ao pedido dela. Caso a consumidora passe os dados, a empresa pode dar andamento ao caso.”

