Mercado Livre dificulta devolução de produto, diz leitor que cobra reembolso

Eliel Queiroz reclama que comprou um produto no Mercado Livre. Como não ficou satisfeito, devolveu o mesmo pelos Correios. No entanto, recebeu o produto de volta, pois o endereço do vendedor mudou. Ele cobra ressarcimento.

Foto: Pixabay / Mediamodifier

Reclamação de Eliel Queiroz: "Comprei um produto do Mercado Livre e não gostei, fiz a devolução e despachei pelosCorreios, mas agora recebo a mensagem dos Correios que o produto será devolvido para mim porque o endereço do vendedor onde eu enviei o produto mudou. Achei um absurdo isso. Sendo assim, eu quero saber como fica o meu reembolso e como eu devolvo o produto novamente. Outro problema com o Mercado Livre é que agora não consigo mais fazer reclamações na plataforma do Reclame Aqui como antes porque o Mercado Livre coloca um filtro com muitas perguntas, igual no sistema de call center até o consumidor desistir da queixa."

Resposta do Mercado Livre: "O Mercado Livre afirma que a situação do Sr. Eliel Queiroz já se encontra normalizada."

Para entrar em contato com o Mercado Livre pelo celular: Dentro do aplicativo, clique no menu no canto inferior direito no iPhone e no canto superior esquerdo no Android. Toque em 'ajuda'. Em seguida, clique em 'fale conosco'. Escreva a sua dúvida ou problema. Clique na forma de contato que deseja realizar. No site, também é possível ter informações sobre diversos assuntos, entre eles, a devolução de um produto. Para devolver um produto, pesquise a opção 'devolver grátis' que aparece no menu da compra que você já não quer mais e siga as etapas. Será enviado um código de devolução grátis para que você envie o produto de volta. Para concluir o atendimento, é só seguir todas as etapas. Também há informações sobre as políticas de devolução da empresa.

