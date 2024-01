Mercado Livre: leitor enfrenta dificuldade para devolver produto

Paulo Edson Mazzei reclama que comprou um produto pelo site do Mercado Livre que veio com defeito. Ele está com dificuldade para conseguir resolver o caso.

Reclamação de Paulo Edson Mazzei: “Sou aposentado, tenho 81 anos e preciso de ajuda para não ser enganado pelo Mercado Livre e seus vendedores. Sou assinante do Estadão há muitos anos. Comprei um produto do vendedor “Pyxon”, no Mercado Livre. Foi um leitor de cartão e hub USB. No anúncio do produto no Mercado Livre, dizia que era um último produto disponível. Como eu precisava, adquiri e paguei. Não deu outra: o produto veio aberto e com características diferentes da sugerida pelo anúncio. Com certeza, era produto devolvido por outro comprador. Nem usei ou testei. Eu embalei novamente e devolvi. Agora, o Mercado Livre não quer aceitar minha devolução, alegando uma série de mentiras. Eles dão mais crédito ao vendedor do que ao comprador. Juntaram-se aqui, a má fé do vendedor com a ganância do Mercado Livre. Por favor, vocês podem me ajudar? Caso contrário, vou perder meu dinheiro e ficar com um produto que não me serve. Muito obrigado pela ajuda e atenção.”

Leitor enfrenta dificuldade para devolver produto. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta do Mercado Livre: “A empresa lamenta o ocorrido e informa que a situação do Sr. Paulo Edson Mazzei foi resolvida”.

O leitor foi informado sobre o posicionamento da empresa, se necessário, pode voltar a enviar relato.

