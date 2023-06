Mercado Livre: Leitor questiona não entrega de produto

Celso Teperman afirma que realizou uma compra pelo Mercado Livre. Sua encomenda não foi entregue e não conseguiu retorno por parte da empresa.

Reclamação de Celso Teperman: “Peço auxílio para uma reclamação contra a empresa Mercado Livre de comércio eletrônico. Eu comprei um tênis pelo site do Mercado livre. No momento da compra, combinei a data de entrega com o vendedor. Após vários contatos, dizendo que o produto estava em preparação, a mercadoria não foi entregue conforme acordado. Como era um presente, eu acabei comprando outro tênis. Fiz o pagamento em parcelas, já estou na terceira da quarta parcela e até agora nada de solução para o problema. Disseram ainda, recentemente, que como já tinha passado mais de dois meses, eu não teria mais direito a fazer uma reclamação. Acontece que não tive retorno anteriormente sobre minhas queixas apresentadas em relação a não entrega do tênis. O vendedor se comprometeu e não cumpriu com o prazo de entrega. Também não recebi nenhuma satisfação da empresa sobre o motivo da demora.”

Leitor questiona não entrega de produto. Foto: Pixabay/Mediamodifier

Resposta do Mercado Livre: “O Mercado Livre lamenta o ocorrido e informa que a situação do Sr. Celso Teperman foi normalizada. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Por meio de sua conta no Mercado Livre, o cliente pode entrar em contato com a empresa para solicitar informações sobre as compras realizadas, devoluções de produtos, pedidos de reembolsos, entre outras solicitações. Também pode esclarecer dúvidas frequentes que estão disponíveis no site do Mercado Livre.

