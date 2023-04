Mercado Livre: Leitor reclama de compra indevida e demora para receber estorno do valor

Antônio Silvio Lefèvre afirma que a compra de sua esposa foi triplicada, ou seja, cobrada e entregue por três vezes. Ele cobra retirada de produtos e estorno do valor indevido.

Reclamação de Antônio Silvio Lefèvre: "Venho relatar uma queixa contra o Mercado Livre. Minha esposa fez uma grande compra de alimentos e utensílios pelo Mercado Livre no valor total de R$ 1.301,66. Só que eles cobraram três vezes esse valor no cartão e entregaram uma compra triplicada, com os itens todos misturados. Estamos tentando cancelar as compras, mas eles não permitem cancelar tudo. o sistema exige que seja item por item, o que exigiria quase 300 pedidos de cancelamento e cada um dá uma resposta diferente, conforme o fornecedor deles. Para alguns itens não aceitam cancelamento. O erro brutal foi do Mercado Livre e eles se recusam a cancelar tudo, estornar tudo e vir buscar tudo o que entregaram errado. Querem que a gente arque com o trabalho e o custo das devoluções que aceitarem. Péssimo sistema e péssimo atendimento. Acham que são livres para enganar os clientes. Iremos ao Procon e aos organismos de defesa do consumidor também. E se for o caso, à Justiça. Mercado Livre nunca mais. Como disse, só gostaria que a empresa arcasse com sua responsabilidade diante deste problema relatado com relação a compra que foi efetuado. É preciso atender e respeitar seus consumidora. Espero que o Estadão me auxilie para que o caso seja resolvido. Muito obrigado."

Resposta do Mercado Livre: "A empresa tentou contato com a consumidora para resolução do caso, mas sem retorno até o momento, ela segue à disposição para ajudar a cliente."

