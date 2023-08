Mercado Livre: leitor reclama de falta de atendimento da empresa

Celso Tamashiro afirma que o oferece uma opção ‘Mercado Crédito’ para pagar compras. No entanto, ele havia entendido que era crédito proveniente de alguma devolução. Ele solicita ajuda para solucionar a questão e encerrar este benefício.

Reclamação de Celso Tamashiro: “Gostaria de ajuda para resolver um problema que estou tendo com o Mercado Livre. A empresa oferece a opção ‘Mercado Crédito’ para pagar compras. Eu havia entendido que era um crédito proveniente de alguma devolução, então, optei por utilizar o saldo para o valor não ficar parado nesta conta. No entanto, agora me cobram parcelas (com taxas) por serviço que nunca solicitei. Solicito a possibilidade de fazer o pagamento desta compra com cartão de crédito e encerrar este ‘benefício’. A opção ajuda do aplicativo não dá opção de cancelamento nem de falar com atendente, muito menos gerar protocolo para abrir reclamação em órgão regulador (Banco Central). Peço auxílio do Estadão para solucionar este inconveniente que ocorreu em razão do mau entendimento com relação à opção de ‘Mercado Crédito’. Muito obrigado pelo apoio desde já.”

Resposta do Mercado Livre: “A empresa informa que entrou em contato com o cliente e esclareceu suas dúvidas. A companhia segue à disposição para ajudá-lo”.

Leitor reclama de falta de atendimento do Mercado Livre. Foto: Pixabay

Por meio de sua conta no Mercado Livre, o cliente pode entrar em contato com a empresa para solicitar informações sobre as compras realizadas, devoluções de produtos, pedidos de reembolsos, entre outras solicitações. Também pode esclarecer dúvidas frequentes que estão disponíveis no site do Mercado Livre.

