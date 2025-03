Mercado Livre: leitor reclama de produto com defeito de fabricação

Reclamação de Marcos Mathias dos Santos: “Comprei uma escada de quatro degraus pelo site do Mercado Livre. O produto chegou, mas não usei imediatamente. Quando fui fazer o uso da escada, notei que ela estava bamba e totalmente desalinhada Entrei em contato com Mercado Livre e com o vendedor. Ambos informaram que não poderiam fazer nada, pois o prazo da reclamação havia expirado, por cinco dias. Disseram para eu entrar em contato com fabricante, mas o mesmo informa que o problema foi provavelmente no transporte, que é feito pelo Mercado Livre, e assim não poderiam ser responsáveis. Peço a gentileza de ajuda com o problema. “

Resposta do Mercado Livre: “O Mercado Livre lamenta o ocorrido com o Sr. Marcos Mathias dos Santos e informa que, após análise, o caso foi resolvido.”

Se necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.