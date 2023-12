Mercado Livre: leitor se queixa de política para devolver produto

Eliel Queiroz se queixa de dificuldade para realizar devolução de produto para o site Mercado Livre. Segundo ele, nem sempre os vendedores aceitam a devolução, embora o consumidor tenha direito ao arrependimento.

Reclamação de Eliel Queiroz: “O Mercado Livre começou adotar práticas de devolução, que no início eu já percebi que era para dificultar o processo feito pelo cliente. A primeira ação foi colocar nós, consumidores, em contato com o vendedor e, por isso, fui totalmente destratado e ameaçado por um deles que não queria aceitar a devolução do produto. Depois, o Mercado Livre começou a colocar avisos de possíveis recusas em aceitar a devolução. Sobre esse último, aconteceu comigo também com o produto que quando chegou eu testei e, por arrependimento, cancelei a compra e devolvi o produto que o Mercado Livre alega que verificou mau uso do produto e, por isso, recusou o reembolso e mandou o produto de volta. Essa atitude do Mercado Livre é uma afronta e um desrespeito à minha pessoa, pois alegam que eu agi de má fé. Preciso que o Mercado Livre aceite a devolução, cancele a compra e faça o cancelamento da cobrança ou reembolso necessário. Não atendo ligações e todo contato deve ser somente por mensagem de Whatsapp.”

Leitor se queixa de política para devolver produto. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta do Mercado Livre: “A empresa lamenta o ocorrido e informa que a situação do Sr. Eliel Queiroz foi resolvida.”

Em contato com o Estadão, o leitor informou que o caso foi resolvido. Ele pode entrar em contato, caso tenha algo novamente a relatar.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.

Continua após a publicidade