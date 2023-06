Mercado Pago: Leitor reclama de cobranças indevidas

Edgard C. de Andrade afirma que nunca foi cliente do Mercado Pago, do Mercado Livre, no entanto, tem recebido cobranças indevidas da empresa.

Reclamação de Edgard C. de Andrade: “Gostaria de relatar uma queixa contra o Mercado Pago, banco do Mercado Livre, que apesar de não ser cliente, tenho recebido cobranças indevidas. O Mercado Pago, do Mercado Livre, está me enviando mensagens e fazendo cobranças telefônicas por meio da ‘Bia’, a assistente virtual do Mercado Pago, constantemente. Eles insistem que eu devo pagar por um problema, que é resultante da falta de segurança do sistema que eles operam. Eu não sou cliente e nunca solicitei cartão de crédito ao Mercado Pago. Não obstante, o Mercado Pago me informou que o meu cartão fez uma compra com utilização presencial de senha, a qual nunca tive conhecimento, pois não sou cliente. Já disse várias vezes que eu não tenho, não pedi e não recebi cartão do Mercado Pago. Mesmo assim, as cobranças não param. Peço ajuda para que este problema seja solucionado, pois já tentei de outras formas ser ouvido pela empresa, mas nenhuma solução foi adotada. Espero que essas cobranças acabem. Muito obrigada.”

Leitor reclama de cobranças indevidas que recebe do Mercado Pago. Foto: Pixabay

Resposta do Mercado Pago, banco digital que está junto com o Mercado Livre: “A empresa lamenta o ocorrido e informa que a situação do Sr. Edgard C de Andrade está normalizada. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Mercado Pago

Para obter ajuda geral sobre cancelamentos, reclamações e outras informações, a pessoa pode ligar para o telefone 0800 637 7246. O contato para atendimento de pessoas com deficiência auditiva/fala é o 0800 650 2121.

