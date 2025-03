Metrô de São Paulo: leitor reclama de comércio clandestino dentro dos trens

Reclamação de Sidney Cantilena: “Está insuportável o comércio ambulante no interior dos trens do Metrô de São Paulo. Ambulantes circulam no interior dos trens, vendendo as suas mercadorias e os guardas de segurança nada fazem para impedir a permanência desses ambulantes. Nas passarelas, pior ainda, atrapalham os passageiros com suas mercadorias expostas.”

Resposta do Metrô de São Paulo: “O Metrô reforça que o comércio ambulante é uma prática irregular e proibida em suas linhas e estações, pois pode trazer produtos de procedência desconhecida, além de interferir no fluxo de passageiros que utilizam do transporte. Por esse motivo, os agentes de segurança do Metrô realizam ações constantes em todo o sistema contra o comércio ambulante por meio de estratégias variadas que envolvem rondas, posicionamento estratégico de equipes móveis e fixas, além do atendimento a denúncias de passageiros. Em 2024, foram realizadas 3.463 ações com um total de 82.561 mercadorias irregulares apreendidas em todas as linhas do Metrô. Nesse cenário, os passageiros podem comunicar a presença de vendedores irregulares a qualquer funcionário, pelo SMS Segurança (11 97333-2252) e aplicativo MetrôConecta (para iOS e Android).”

