Moema: leitor se queixa de falta de energia na região

Geraldo Jacob reclama que moradores da Alameda dos Tupiniquins, no bairro Moema, na zona sul de São Paulo, ficaram mais de 35 dias sem água.

Reclamação de Geraldo Jacob: “Nós, moradores ficamos mais de 35 dias sem água na Alameda dos Tupiniquins, no bairro Moema, na zona sul de São Paulo. Escritórios, residências e bares reclamaram.”

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): “A Sabesp informa que em vistoria na Alameda dos Tupiniquins constatou que as redes de água no local já operam normalmente.

Leitor reclama de falta de água na região de Moema. Problema já foi solucionado. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Para falar com a Sabesp

A Sabesp é uma empresa brasileira que detém a concessão dos serviços públicos de saneamento básico no Estado de São Paulo. Para entrar em contato, o consumidor pode ligar para o número 195 (Serviços de Emergência) ou 0800 055 0195 (Central de Atendimento). Também é possível que o munícipe faça um atendimento por meio do WhatsApp da Sabesp: 11.3388-8000.

Deficientes auditivos e de fala podem entrar em contato pelo telefone: 0800 016 0195. Para falar com a Ouvidoria Sabesp, o munícipe deve ligar para o 0800 055 0565. Em caso de contato com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), o número é o 0800 771 6883.

Também é possível agendar o atendimento presencial:

Sabesp no Poupatempo - www.poupatempo.sp.gov.br

Sabesp no Descomplica - agendadesc.prefeitura.sp.gov.br

Demais postos - agendamento.sabesp.com.br

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.